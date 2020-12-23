У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
"Датагруп" купила провайдера Volia
"Датагруп" купила провайдера Volia
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Концентрація страху
Концентрація страху
ГоловнаПолітика

ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю

На оприлюднених відео видно кілька сотень правоохоронців, які стоять біля Палацу "Україна".

ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
Фото: Lb.ua

Активісти руху SaveФОП прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувається концерт "95 Кварталу".

Про це у Twitter повідомив депутат Київради Олександр Погребиський.

“Національна гвардія оточила та взяла під охорону Палац України в Києві де проходить концерт “95 кварталу”, - повідомив він.

Як стверджують активісти руху у Facebook, після пікету під Палацом "Україна" студія “95 квартал” відмінила свій концерт 28 грудня у Одесі.

На оприлюднених відео видно кілька сотень правоохоронців, які стоять біля Палацу "Україна".

1

Нагадаємо, на сьогодні була запланована чергова акція протесту представників руху "SaveФОП", які вимагають відмінити карантин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також