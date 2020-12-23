ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю

На оприлюднених відео видно кілька сотень правоохоронців, які стоять біля Палацу "Україна".

Активісти руху SaveФОП прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувається концерт "95 Кварталу".

Про це у Twitter повідомив депутат Київради Олександр Погребиський.

“Національна гвардія оточила та взяла під охорону Палац України в Києві де проходить концерт “95 кварталу”, - повідомив він.

Національна гвардія оточила та взяла під охорону Палац України в Києві де проходить концерт 95 кварталу. — Олександр Погребиський (@nasia014) December 22, 2020

Як стверджують активісти руху у Facebook, після пікету під Палацом "Україна" студія “95 квартал” відмінила свій концерт 28 грудня у Одесі.

На оприлюднених відео видно кілька сотень правоохоронців, які стоять біля Палацу "Україна".

Нагадаємо, на сьогодні була запланована чергова акція протесту представників руху "SaveФОП", які вимагають відмінити карантин.