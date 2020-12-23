ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю

Активісти руху SaveФОП прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувається концерт "95 Кварталу".
Про це у Twitter повідомив депутат Київради Олександр Погребиський.
“Національна гвардія оточила та взяла під охорону Палац України в Києві де проходить концерт “95 кварталу”, - повідомив він.
Національна гвардія оточила та взяла під охорону Палац України в Києві де проходить концерт 95 кварталу.— Олександр Погребиський (@nasia014) December 22, 2020
Як стверджують активісти руху у Facebook, після пікету під Палацом "Україна" студія “95 квартал” відмінила свій концерт 28 грудня у Одесі.
На оприлюднених відео видно кілька сотень правоохоронців, які стоять біля Палацу "Україна".1
Нагадаємо, на сьогодні була запланована чергова акція протесту представників руху "SaveФОП", які вимагають відмінити карантин.