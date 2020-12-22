ЦВК призначила довибори в Раду замість нардепа, обраного мером Покровська

Вибори призначені на неділю, 28 березня 2021 року.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України у окрузі №50 (Донецька область) замість Руслана Требушкіна, обраного на місцевих виборах у жовтні мером Покровська.

Про це повідомляє Управління комунікації Секретаріату Комісії.

У ЦВК повідомили про отримання постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Требушкіна за особистою заявою.

“Відтак Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на неділю, 28 березня 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

У ЦВК зазначили, що виборчий процес вказаних проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року.

У комісії також нагадали про призначення на 28 березня 2021 року проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).

Нагадаємо, народні депутати Ігор Колихаєв, Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані 2019 року до Верховної Ради за мажоритарними округами, перемогли на мерських виборах у жовтні 2020 року.

16 грудня Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна, оскільки він був обраний міським головою Покровська.