Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про розстріли на Майдані

Про дату і час розгляду цього клопотання буде повідомлено згодом.

Печерський райсуд Києва відклав розгляд обрання запобіжного заходу колишньому президенту Вікторові Януковичу у справі про розстріли на вул. Інститутській.

Про це повідомили в об’єднанні адвокатів, що займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

"Сьогодні 22.12.2020 розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу не відбудеться. Київський апеляційний суд не повернув матеріали справи (після розгляду клопотання адвокатів експрезидента щодо зміни підсудності для розгляду цього питання - ред.)", - йдеться у коментарях до повідомлення ГО "Адвокатська дорадча група" у фейсбуці.

Про дату і час розгляду цього клопотання буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, що Віктор Янукович нещодавно заявив, що хоче брати участь у засіданні суду про обрання йому запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року. Він звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі за допомогою відео.

21 грудня Київський апеляційний суд відмовився задовольняти клопотання адвокатів Януковича щодо зміни підсудності при розгляді клопотання про обрання заочного запобіжного заходу Януковичу по справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.