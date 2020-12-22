Концентрація страху
Концентрація страху
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
Український військовий потрапив у полон окупантів на Донбасі
Український військовий потрапив у полон окупантів на Донбасі
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаПолітика

Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про розстріли на Майдані

Про дату і час розгляду цього клопотання буде повідомлено згодом.

Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про розстріли на Майдані
Фото: 24ТВ

Печерський райсуд Києва відклав розгляд обрання запобіжного заходу колишньому президенту Вікторові Януковичу у справі про розстріли на вул. Інститутській.

Про це повідомили в об’єднанні адвокатів, що займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

"Сьогодні 22.12.2020 розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу не відбудеться. Київський апеляційний суд не повернув матеріали справи (після розгляду клопотання адвокатів експрезидента щодо зміни підсудності для розгляду цього питання - ред.)", - йдеться у коментарях до повідомлення ГО "Адвокатська дорадча група" у фейсбуці.

Про дату і час розгляду цього клопотання буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, що Віктор Янукович нещодавно заявив, що хоче брати участь у засіданні суду про обрання йому запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року. Він звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі за допомогою відео.

21 грудня Київський апеляційний суд відмовився задовольняти клопотання адвокатів Януковича щодо зміни підсудності при розгляді клопотання про обрання заочного запобіжного заходу Януковичу по справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також