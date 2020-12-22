Мер Львова Садовий одужав від коронавірусу

На завтра, 23 грудня, заплановане засідання міськради, під час якого будуть сформовані депутатські комісії та обрано секретаря.

Мер Львова Андрій Садовий вилікувався від коронавірусної інфекції і приступив до роботи.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід", - написав Садовий.

Він наголосив, що кожен переносить захворювання по-своєму, тому він не хотів би радити, як краще лікуватися.

"Не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла, і я можу працювати. До кінця року багато справ. Дякую всім, хто писав, дзвонив і турбувався про моє здоров’я! Будьте і ви здорові, бережіть себе та близьких!", - зазначив Садовий.

Він також повідомив, що на завтра, 23 грудня, заплановане засідання міської ради, під час якого будуть сформовані депутатські комісії та обрано секретаря міськради. В четвер, 24 грудня, буде проведено окрему - "бюджетну" сесію.

Нагадаємо, 7 грудня Садовий повідомив, що захворів на коронавірус. Він зазначив, що температури у нього немає, і він працюватиме дистанційно.