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Мер Львова Садовий одужав від коронавірусу

На завтра, 23 грудня, заплановане засідання міськради, під час якого будуть сформовані  депутатські комісії та обрано секретаря.

Мер Львова Садовий одужав від коронавірусу
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Мер Львова Андрій Садовий вилікувався від коронавірусної інфекції і приступив до роботи.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід", - написав Садовий.

Він наголосив, що кожен переносить захворювання по-своєму, тому він не хотів би радити, як краще лікуватися.

"Не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла, і я можу працювати. До кінця року багато справ. Дякую всім, хто писав, дзвонив і турбувався про моє здоров’я! Будьте і ви здорові, бережіть себе та близьких!", - зазначив Садовий.

Він також повідомив, що на завтра, 23 грудня, заплановане засідання міської ради, під час якого будуть сформовані  депутатські комісії та обрано секретаря міськради. В четвер, 24 грудня, буде проведено окрему - "бюджетну" сесію.

Нагадаємо, 7 грудня Садовий повідомив, що захворів на коронавірус. Він зазначив, що температури у нього немає, і він працюватиме дистанційно.

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