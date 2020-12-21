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Юлія Ковалів йде з посади заступника голови Офісу Президента

Вона висловила вдячність всім, хто допомагав і підтримував її на цій посаді.

Юлія Ковалів йде з посади заступника голови Офісу Президента
Юлия Ковалив
Фото: facebook/Юлия Ковалив

Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила про своє звільнення з займаної посади з 21 січня.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Сьогодні я залишаю посаду заступника керівника Офісу Президента. Це був неймовірний досвід та велика відповідальність у складний для країни час", - написала Ковалів.

Вона висловила вдячність всім, хто допомагав і підтримував її на цій посаді.

"Я щиро вірю, що Україна - європейська, демократична і сильна Держава. Я і надалі докладатиму зусиль, щоб наша країна ставала економічно сильнішою, добробут громадян зростав і ми, українці, більше вірили в себе, в свою країну, в свої сили", - зазначила Ковалів.

Нагадаємо, 21 грудня перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець, яку після звільнення Кабміном залишили на цій посаді 20 листопада, подала у відставку.

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