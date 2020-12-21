Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових повноважень.

Про це повідомив радник глави ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді".

"У зв'язку з істотним суспільним резонансом і для уникнення будь-яких маніпулятивних трактувань, заступник глави ОПУ Олег Татаров написав заяву на ім'я безпосереднього керівника про тимчасове призупинення виконання його службових обов'язків і передачу цих обов'язків іншій посадовій особі", - сказав Подоляк.

За його словами, Татаров написав заяву, "щоб не допустити конфлікту інтересів і будь-якого тиску на правоохоронні органи". Він пояснив, що озвучені публічно звинувачення стосуються періоду роботи Татарова у приватному бізнесі задовго до призначення його на посаду в державній сфері. Тому, за словами Подоляка, Татаров буде захищатися як приватна особа.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ Олега Татарова.

2 грудня у НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась. Зазначалося, що в результаті дій генпрокурорки Ірини Венедіктової детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров.

У свою чергу Микитась повідомив, що відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. Він зазначив, що "до трагедії "Укрбуду" і бід 13 тисяч сімей його інвесторів" причетний нинішній заступник голови ОП Татаров і розповів про "приховану частину айсберга в історії з рейдерством Укрбуду".

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.

14 грудня Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася від НАБУ до Державного бюро розслідувань. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. У САП заявили, що він не мав на це повноважень.

18 грудня Татарову повідомили підозру у причетності до надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.