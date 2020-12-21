Українців закликали утриматися від поїздок до Великобританії

У зв’язку з поширенням нового типу коронавірусу в Лондоні та південно-східній Англії посилили локдаун.

У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії.

Починаючи з 20 грудня, там запроваджено четверту категорію локального локдауну, інформує пресслужба посольства.

Українцям, які вже перебувають у районах, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті за цим посиланням.

За наявною у посольстві інформацією, станом на 21 грудня рішення щодо призупинення авіасполучення з Великою Британією ухвалили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада.

З огляду на зазначене, у посольстві рекомендують відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, яка має здійснювати рейс, а також служб аеропорту.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам вірусу "до 70 відсотків заразніший", ніж відомі до цього варіанти.

У Лондоні та на південному сході Англії через появу цієї мутації у неділю запроваджений посилений локдаун та скасовані заплановані раніше різдвяні послаблення обмежень. Крім Великобританії та Італії, цей штам також виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії.

У британському МОЗ повідомили, що новий різновид COVID виявили в Англії ще у вересні, але не надали цьому значення.

ЄС скликає термінову зустріч у рамках європейського кризового механізму для обговорення ситуації, що склалась, та подальших заходів.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.