iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Оркестр ВПС США виконав "Щедрик"
Оркестр ВПС США виконав "Щедрик"
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
ГоловнаПолітика

Росія гальмує будь-які питання: Кравчук про переговори щодо Донбасу

Усі соціальні та економічні питання Росія пов'язує з політичними.

Росія гальмує будь-які питання: Кравчук про переговори щодо Донбасу
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який сказав, що врегулювання конфлікту на Донбасі залежить від України.

За словами Леоніда Кравчука, Росія гальмує будь-які питання.

"Я наведу один приклад. Є чотири підгрупи в самому Мінському процесі, у нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи жодного разу не було якихось гострих суперечок, всі питання ставила Україна і пропонувала конкретні дії - на транспорті, в цілому у всіх соціальних питаннях. Ми виходили на загальну дискусію, Росія та ОРДЛО знаходили причини для того, щоб цього не робити. І все це пов'язувалося з розв'язанням політичних питань, мовляв, буде скасований закон про місцеві вибори - ми будемо розглядати це питання, це прямо говорилося з екрана", - сказав він в ефірі каналу "Україна 24".

За словами глави української делегації у ТКГ, Росія пов'язує усі соціальні та економічні питання з політичними.

"Україна давала пропозиції, як і коли це можна зробити, але повторю: саме Росія пов'язувала будь-які питання - обміну утримуваними особами, економічні питання, гуманітарні - з політичними питаннями, які ніякої прив'язки там зовсім не мають", - заявив він.

17 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що врегулювання на Донбасі неминуче, однак воно залежить винятково від нинішньої української влади. Разом з тим Путін вважає, що Україні не вдасться переглянути Мінські домовленості.

Разом із тим, Путін пообіцяв, що Росія нарощуватиме "підтримку" на окупованому Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також