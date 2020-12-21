Росія гальмує будь-які питання: Кравчук про переговори щодо Донбасу

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який сказав, що врегулювання конфлікту на Донбасі залежить від України.

За словами Леоніда Кравчука, Росія гальмує будь-які питання.

"Я наведу один приклад. Є чотири підгрупи в самому Мінському процесі, у нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи жодного разу не було якихось гострих суперечок, всі питання ставила Україна і пропонувала конкретні дії - на транспорті, в цілому у всіх соціальних питаннях. Ми виходили на загальну дискусію, Росія та ОРДЛО знаходили причини для того, щоб цього не робити. І все це пов'язувалося з розв'язанням політичних питань, мовляв, буде скасований закон про місцеві вибори - ми будемо розглядати це питання, це прямо говорилося з екрана", - сказав він в ефірі каналу "Україна 24".

За словами глави української делегації у ТКГ, Росія пов'язує усі соціальні та економічні питання з політичними.

"Україна давала пропозиції, як і коли це можна зробити, але повторю: саме Росія пов'язувала будь-які питання - обміну утримуваними особами, економічні питання, гуманітарні - з політичними питаннями, які ніякої прив'язки там зовсім не мають", - заявив він.

17 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що врегулювання на Донбасі неминуче, однак воно залежить винятково від нинішньої української влади. Разом з тим Путін вважає, що Україні не вдасться переглянути Мінські домовленості.

Разом із тим, Путін пообіцяв, що Росія нарощуватиме "підтримку" на окупованому Донбасі.