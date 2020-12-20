Зеленський хотів би, щоб в Україні з'явився "Діснейленд" та Голівуд

Президент Володимир Зеленський розповів про бажання просунути Україну в туристичному плані і зазначив, що мріє про те, щоб на території нашої країни з'явився "Діснейленд" та свій Голлівуд.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню The New York Times, текст якого опублікований на сайті Офісу президента.

Коментуючи перспективи відносин України і США, Зеленський зазначив, що хотів би, щоб, "крім тих фундаментальних речей у промисловості, в машинобудуванні, ми просунулися з точки зору наших відносин у туризмі, з точки зору безвізового режиму зі США, щоб наші люди могли спокійно їздити – хоча б ті, які чудово працюють в Україні, Сполучених Штатах і мають спільні компанії, спільні бізнеси".

"Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. У Європі є дуже непогані (майданчики, – ред.), у Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик. Ми для цього проголосували закон про рібейти. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки – теж гарний напрямок", - додав Зеленський.

Він також висловив бажання, щоб в Україні з’явився "Діснейленд".

"Я хотів би, щоб в Україні з’явився "Діснейленд". Дуже хотів би. Я справді вважаю, що наші діти заслуговують цього, а от дозволити собі летіти до Сполучених Штатів Америки або в Париж можуть далеко не всі. Мені здається, що планів багато", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв створити український Діснейленд у столичному Гідропарку.