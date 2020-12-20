Зеленський: “Є вплив великих фінансових груп на всіх депутатів всіх партій”

Президент України заявив про це в інтерв'ю The New York Times.

У Верховній Раді “є вплив великих фінансових груп, яких іноді називають олігархами, на всіх депутатів усіх партій".

Про це в інтерв'ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленський.

“Кажучи про Порошенка, ви згадували Андрія Богдана, його слова щодо більшості. Так, є вплив великих фінансових груп, яких іноді називають олігархами, на всіх депутатів усіх партій. Дійсно, нікому не вигідна більшість партії “Слуга Народу”. Але відповідь проста: закони голосуються, і результат – на табло. Сьогодні ми можемо дивитися на результат: закони голосуються.”, – сказав очільник країни.

Зеленський зазначив, що є “занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити Президент з партією”.

“Зрозуміло, що в партії люди різні, і всі люди живі, на когось впливають – по-різному, психологічно. Хочуть впливати всі фінансові групи, серед іншого й фінансові групи Медведчука, Порошенка, які також представлені в парламенті. Тому щодо відповіді на друге питання, чи готові ми співпрацювати, – я не розумію, з ким”, – додав президент.

Він зауважив, що з “олігархом Порошенком я не готовий співпрацювати”. “Якщо в межах депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Все, що на благо України, – окей. Все, що пов'язане з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, – я не готовий”, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, народним депутатам від фракції "Слуга народу" запропонували підписати фракційну угоду, що визначає принципи їхньої роботи і поведінки.

Угода визначає, що основною метою діяльності депутата є реалізація передвиборчих програм президента України та партії "СН".

Ефективність нардепів визначається на підставі відвідуваності пленарних засідань і засідань комітетів, голосування, дотримання дисципліни та депутатської етики.