Чехія передала Україні засоби захисту від ковіду на 195 тис. євро

Україна отримала, зокрема, 99 тисяч хірургічних масок, 5 тисяч захисних костюмів і 10 тисяч бахіл.

У межах гуманітарної допомоги з боку Чехії Україна отримала засоби індивідуального захисту для протидії COVID-19.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Україна отримала від Чехії гуманітарну допомогу на суму 195 тис. євро. Йдеться про індивідуальні засоби захисту: маски та респіратори, захисні костюми та окуляри, бахіли, повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань євроінтеграції Ігор Іващенко під час зустрічі з послом Чехії в Україні Радеком Матулою.

У рамках гуманітарної допомоги для протидії коронавірусній хворобі від Чехії Україна отримала 99 тисяч хірургічних масок, 5 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч бахіл, 1 тисячу захисних окулярів, 10 тисяч респіраторів.

Усі засоби індивідуального захисту будуть розподілені по департаментах охорони здоров’я у різних областях країни, зазначають у МОЗ.

Раніше Німеччина передала українським військовим 20 апаратів ШВЛ.