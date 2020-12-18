НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
ГоловнаПолітика

Чехія передала Україні засоби захисту від ковіду на 195 тис. євро

Україна отримала, зокрема, 99 тисяч хірургічних масок, 5 тисяч захисних костюмів і 10 тисяч бахіл.

У межах гуманітарної допомоги з боку Чехії Україна отримала засоби індивідуального захисту для протидії COVID-19.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Україна отримала від Чехії гуманітарну допомогу на суму 195 тис. євро. Йдеться про індивідуальні засоби захисту: маски та респіратори, захисні костюми та окуляри, бахіли, повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань євроінтеграції Ігор Іващенко під час зустрічі з послом Чехії в Україні Радеком Матулою.

У рамках гуманітарної допомоги для протидії коронавірусній хворобі від Чехії Україна отримала 99 тисяч хірургічних масок, 5 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч бахіл, 1 тисячу захисних окулярів, 10 тисяч респіраторів.

Усі засоби індивідуального захисту будуть розподілені по департаментах охорони здоров’я у різних областях країни, зазначають у МОЗ.

Раніше Німеччина передала українським військовим 20 апаратів ШВЛ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також