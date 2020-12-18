САП погодила підозру заступнику глави ОП Татарову

Татаров заявив, що готовий судитися і довести свою невинуватість.

Виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук погодив повідомлення про підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову у справі щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа Максима Микитася.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Так, я підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову. Наразі НАБУ вживає заходів щодо вручення підозри", - сказав Грищук.

Він додав, що правоохоронці не планують затримувати Татарова.

У відповідь Татаров назвав голову НАБУ Артема Ситника "державним злочинцем, який зводить рахунки", і заявив, що готовий судитися і довести свою невинуватість.

"У зв'язку з публікаціями в ЗМІ про наміри вручити мені підозру, ще раз заявляю свою публічну позицію. Ситник – це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", - написав Татаров у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше Татаров заявляв, що подасть позов проти директора НАБУ Ситника.

2 грудня у НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

Зазначалося, що в результаті дій генпрокурорки Ірини Венедіктової детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров.

У свою чергу Микитась повідомив, що відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. Він зазначив, що "до трагедії "Укрбуду" і бід 13 тисяч сімей його інвесторів" причетний нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров і розповів про "приховану частину айсберга в історії з рейдерством Укрбуду".

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.

14 грудня Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася від Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. У САП заявили, що він не мав на це повноважень.