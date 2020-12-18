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Верховна Рада призначала Юлію Лапутіну міністром у справах ветеранів

Її підтримали 248 нардепів. 

Фото: надано Юлією Лапутіною
Верховна Рада призначила генерал-майора Юлію Лапутіну міністром у справах ветеранів. До цього вона займала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Її кандидатуру підтримали 248 нардепів. Фракція "Європейська солідарність" як опозиція за кадрове призначення не голосувала, але пообіцяла свою підтримку в подальшій роботі. 

Голова уряду Денис Шмигаль представив кандидатуру Лапутіної перед парламентом. 

"Кандидатка має значний професійний досвід, знає проблематику ветеранів не зі слів, а на практиці", - зазначив Шмигаль.

Сама Лапутіна під час виступу зазначила, що кількість учасників бойових дій в Україні складає близько 400 000 людей. 

"Коли приходить звістка про втрати на фронті - ми всі розуміємо це як трагедію. Проте коли приходить звістка, що черговий ветеран через посттравматичний синдром втратив контроль і наклав на себе руки - хіба це не така ж трагедія? Це все втрата через війну. Наслідки війни заважають людині повернутися до нормальної роботи і життя", - зазначила вона.

Кандидатуру Лапутіної обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу" за участю президента у вівторок. 

Джерела LB.ua у фракції повідомили, що на засіданні депутати погодили кандидатуру Лапутіної, втім голосувати за призначення будуть на парламентському засіданні в п'ятницю, 18 грудня.

Попередній міністр у справах ветеранів генерал-лейтенант Сергій Бессараб був відправлений парламентом у відставку за власним бажанням 16 грудня. 

Профільний комітет рекомендував прийняти відставку, зазначивши, що вона пов'язана, зокрема, зі станом здоров'я Бессараба. 

Юлія Лапутіна – генерал-майор СБУ, друга жінка в історії України, яка отримала військове звання генерала. Докладніше про неї читайте в інтерв'ю "Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"

Фото: press-centr.com

Лапутіна як офіцерка “Альфи” зупиняла у 1994-ому сепаратистів у Криму, а вже через 20 років, як командирка опергрупи, - бойовиків на Донбасі. У квітні 2014 році Юлія Лапутіна брала участь у першій операції спецслужби в АТО - обороні Краматорського аеропорту. Вже тоді, за її словами, вона зрозуміла, що російська агресія буде тривалою.

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