Уряд запустив онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об'єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин, передає урядовий портал.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що ветеранська політика має будуватись не на пільгах, а на створенні умов для гідного життя, професійного розвитку та нових можливостей для захисників і захисниць.

«Важливо, щоб військовий досвід ставав перевагою — у роботі, бізнесі, житті. Саме для цього ми запустили онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об’єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин», — зазначила Свириденко під час презентації спільно з міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою.

Платформа Ветеран PRO дозволяє користувачеві обрати свій статус і автоматично отримати персональний маршрут — від оформлення документів до можливостей навчання, працевлаштування, лікування чи відкриття власної справи.

Таким чином, ветеранам більше не потрібно шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів — усі сервіси зібрано в одному місці.

Прем’єр-міністр також повідомила, що уряд продовжує роботу над системним удосконаленням політики у сфері ветеранських питань.

Протягом двох тижнів планується завершити розробку Кодексу законів про Захисників і Захисниць України та передати документ до Верховної Ради.