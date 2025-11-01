Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд запустив онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об'єднує всі ключові державні послуги для ветеранів

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що ветеранська політика має будуватись не на пільгах, а на створенні умов для гідного життя.

Уряд запустив онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об'єднує всі ключові державні послуги для ветеранів
Юлія Свириденко
Фото: Кабмін

Уряд запустив онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об'єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин, передає урядовий портал. 

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що ветеранська політика має будуватись не на пільгах, а на створенні умов для гідного життя, професійного розвитку та нових можливостей для захисників і захисниць.

«Важливо, щоб військовий досвід ставав перевагою — у роботі, бізнесі, житті. Саме для цього ми запустили онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об’єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин», — зазначила Свириденко під час презентації спільно з міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою.

Платформа Ветеран PRO дозволяє користувачеві обрати свій статус і автоматично отримати персональний маршрут — від оформлення документів до можливостей навчання, працевлаштування, лікування чи відкриття власної справи.

Таким чином, ветеранам більше не потрібно шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів — усі сервіси зібрано в одному місці.

Прем’єр-міністр також повідомила, що уряд продовжує роботу над системним удосконаленням політики у сфері ветеранських питань.

Протягом двох тижнів планується завершити розробку Кодексу законів про Захисників і Захисниць України та передати документ до Верховної Ради.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies