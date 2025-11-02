Частково знеструмлені Запорізька, Харківська та Чернігівська області

Фахівці енергетичних компаній вже почали відновлювальні роботи – там, де це безпечно.

Через обстріли росіянами енергетики наразі повністю знеструмлена Донеччина, немає електропостачання у частині Запорізької, Харківської та Чернігівської областей.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

“Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах – наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині”, – зазначили в уряді.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт.