Частково знеструмлені Запорізька, Харківська та Чернігівська області

Через обстріли росіянами енергетики наразі повністю знеструмлена Донеччина, немає електропостачання у частині Запорізької, Харківської та Чернігівської областей.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
“Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах – наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині”, – зазначили в уряді.
Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт.
- Як повідомили в Укренерго, сьогодні в окремих регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Відключення будуть діяти з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.