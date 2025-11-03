Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

​У жовтні на фронті відбулось 5 480 боєзіткнень, - Міноборони

Упродовж місяця щодоби неодноразово фіксували більше 200 боїв, найбільше - 9 жовтня (245). 

​У жовтні на фронті відбулось 5 480 боєзіткнень, - Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж жовтня інтенсивність бойових дій на фронті залишалась високою. Кількість зафіксованих боєзіткнень зросла у порівнянні з вереснем.

Про це повідомляє Міністерство оборони. 

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, у жовтні відбулося 5 480 бойових зіткнень. Впродовж місяця їхня кількість неодноразово перевищувала 200 щодоби. Найбільше боєзіткнень було 9 жовтня – 245.

Зросла активність і ворожої авіації.

Крім цього, у жовтні ворог здійснив майже 140 000 артилерійських обстрілів, серед яких – 3 353 із реактивних систем залпового вогню.

  • Як повідомлялося, в жовтні російська армія втратила понад 31 000 осіб особового складу. Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій. Також Сили оборони уразили близько 230 бойових броньованих машин ворога, понад 800 артсистем, 29 РСЗВ, 93 танки, що умовно дорівнює чисельності трьох танкових батальйонів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies