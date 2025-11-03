​У жовтні на фронті відбулось 5 480 боєзіткнень, - Міноборони

Упродовж жовтня інтенсивність бойових дій на фронті залишалась високою. Кількість зафіксованих боєзіткнень зросла у порівнянні з вереснем.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, у жовтні відбулося 5 480 бойових зіткнень. Впродовж місяця їхня кількість неодноразово перевищувала 200 щодоби. Найбільше боєзіткнень було 9 жовтня – 245.

Зросла активність і ворожої авіації.

Крім цього, у жовтні ворог здійснив майже 140 000 артилерійських обстрілів, серед яких – 3 353 із реактивних систем залпового вогню.