ДОТ оголосив закупівлі харчування для ЗСУ на 2026 рік

Державний оператор тилу оголосив закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України на 2026 рік.

Як повідомили у пресслужбі ДОТ, це вперше, коли відомство закуповує харчування на весь рік. Загальна вартість закупівель близько 40 мільярдів гривень.

У ДОТ кажуть, що такий підхід дозволить забезпечити безперервне постачання харчування військовим частинам, стабільні умови для роботи постачальників і можливість завчасно планувати виробництво. Раніше закупівлі проводились на кожне півріччя окремо.

"Другий рік поспіль ДОТ розпочинає закупівельний цикл на наступний рік завчасно, і цього разу - ще раніше, ніж у попередньому", – зазначили там.

У нових договорах будуть збережені умови посиленого контролю якості, зокрема щодо постачання молочної продукції, щоб запобігти випадкам фальсифікату.

Також продовжує діяти регіональна стратегія забезпечення, за якою постачальник закріплюється за певним регіоном (областю), що дозволяє зручно керувати логістикою, оперативністю поставок та оперативно реагувати на можливі зміни.

"Зміни, впроваджені ДОТ у 2024–2025 роках, зарекомендували себе як дієвий інструмент підвищення прозорості та якості харчування військових, тому ми продовжимо цю практику і в наступному році", – зазначив директор програми харчування ДОТ Владислав Павленко.