США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаЕкономікаДержава

ДОТ оголосив закупівлі харчування для ЗСУ на 2026 рік

Загальна вартість закупівель близько 40 мільярдів гривень. 

ДОТ оголосив закупівлі харчування для ЗСУ на 2026 рік
Фото: Міноборони

Державний оператор тилу оголосив закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України на 2026 рік.

Як повідомили у пресслужбі ДОТ, це вперше, коли відомство закуповує харчування на весь рік.  Загальна вартість закупівель близько 40 мільярдів гривень. 

У ДОТ кажуть, що такий підхід дозволить забезпечити безперервне постачання харчування військовим частинам, стабільні умови для роботи постачальників і можливість завчасно планувати виробництво. Раніше закупівлі проводились на кожне півріччя окремо.

"Другий рік поспіль ДОТ розпочинає закупівельний цикл на наступний рік завчасно, і цього разу - ще раніше, ніж у попередньому", – зазначили там. 

У нових договорах будуть збережені умови посиленого контролю якості, зокрема щодо постачання молочної продукції, щоб запобігти випадкам фальсифікату. 

Також продовжує діяти регіональна стратегія забезпечення, за якою постачальник закріплюється за певним регіоном (областю), що дозволяє зручно керувати логістикою, оперативністю поставок та оперативно реагувати на можливі зміни.

"Зміни, впроваджені ДОТ у 2024–2025 роках, зарекомендували себе як дієвий інструмент підвищення прозорості та якості харчування військових, тому ми продовжимо цю практику і в наступному році", – зазначив директор програми харчування ДОТ Владислав Павленко.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies