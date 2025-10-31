Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини

Через брак деревини багато підприємств простоюють або працюють на мінімальних потужностях.

Кабмін ухвалив рішення тимчасово заборонити експорт необробленої деревини.

Про це повідомила прем’єр—міністерка Юлія Свириденко.

«За результатами поїздки на Рівненщину на запит бізнесу Уряд ухвалив важливе рішення — тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію», — заявила вона.

Свириденко пояснила, що обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився з початку повномасштабного вторгнення. Через брак деревини багато підприємств простоюють або працюють на мінімальних потужностях, тоді як військо та громади потребують деревини для опалення та оборонних потреб.

Крім того, частина лісів пошкоджена або перебуває на тимчасово окупованих територіях, що посилює екологічне навантаження.

Рішення передбачає ліцензування експорту з нульовою квотою до кінця року. За словами міністерки, уряд також працює над системним вирішенням проблеми дефіциту деревини в Україні.