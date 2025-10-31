Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини

Через брак деревини багато підприємств простоюють або працюють на мінімальних потужностях.

Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини
деревина
Фото: ssu.gov.ua

Кабмін ухвалив рішення тимчасово заборонити експорт необробленої деревини. 

Про це повідомила прем’єр—міністерка Юлія Свириденко.

«За результатами поїздки на Рівненщину на запит бізнесу Уряд ухвалив важливе рішення — тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію», — заявила вона.

Свириденко пояснила, що обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився з початку повномасштабного вторгнення. Через брак деревини багато підприємств простоюють або працюють на мінімальних потужностях, тоді як військо та громади потребують деревини для опалення та оборонних потреб.

Крім того, частина лісів пошкоджена або перебуває на тимчасово окупованих територіях, що посилює екологічне навантаження.

Рішення передбачає ліцензування експорту з нульовою квотою до кінця року. За словами міністерки, уряд також працює над системним вирішенням проблеми дефіциту деревини в Україні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies