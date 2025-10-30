Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Федеральний резерв США вдруге цьогоріч зменшив облікову ставку

Не став на заваді навіть шатдаун уряду.

Федеральний резерв США вдруге цьогоріч зменшив облікову ставку
Будівля Федерального резерву США
Фото: Al Drago/Bloomberg

Федеральний резерв США, який виконує в країні роль регулятора, оголосив про зменшення на 0,25 відсоткових пункти облікової ставки, яка впливає на кредити та депозити.

Як пише BBC, це другий подібний крок восени після того, як ставку зберігали на одному рівні фактично від перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Республіканець висловлював своє незадоволення тим, що резерв не хоче реагувати на його нібито "видатні" досягнення у сфері економіки.

Нинішнє зменшення ставки відбувається на тлі фактично "сліпого польоту" на ринку праці, де через шатдаун уряду США не відбувається збір досторівної статистики. Також інфляція перевищує цільовий показник у 2%. 

Двоє членів комітету Федерального резерву не підтримали рішення. Один з них наполягав на збереженні ставки на своєму рівні, інший, Стівен Міран, який входить до Ради економічних радників Дональда Трампа, вимагав зменшення ставки одразу на 0,5 пунтів. 
