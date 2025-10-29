Генпрокуратура захистила понад 4 тис. га заповідних земель Карпатського нацпарку

Верховний Суд підтвердив законність державного акту на право постійного користування землями Карпатського національного природного парку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Раніше Зеленська сільська рада намагалася через суд скасувати цей акт, фактично вивівши з державної власності понад 4,3 тис. га заповідних територій", — ідеться у повідомленні.

Прокурори довели незаконність таких вимог, а суд підтримав їх позицію: землі природно-заповідного фонду не можуть передаватися у приватну чи комунальну власність.

Таким чином, нацпарку збережено право постійного користування своїми землями.

У Генпрокуратурі зазначають, що ця справа показова, оскільки невизначені межі багатьох нацпарків та заповідників створюють ризики їх незаконного відчуження. Прокуратура системно перевіряє такі випадки і реагуватиме для повернення земель державі.