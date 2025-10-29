Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Держстат: середньомісячна зарплата в Україні у вересні зросла на 2,7%

У вересні середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 26 623 грн.

Держстат: середньомісячна зарплата в Україні у вересні зросла на 2,7%
Фото: gregorylee/Depositphotos

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у вересні 2025 року збільшилася на 2,7% відносно показників серпня 2025 року і становила 26 623 грн, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Держстат.

За даними статвідомства, у вересні 2025 року середньомісячна заробітна плата у сфері освіти зросла на 17,1% – до 16 901 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служби – на 6,7%, до 27 793 грн, в будівництві – на 6,3%, до 24 456 грн, у сфері мистецтва, спорту та розваг – на 4,4%, до 19 319 грн, у професійній, науковій і технічній діяльності – на 3,7%, до 35 166 грн, у промисловості – на 3,5%, до 29 954 грн, на підприємствах водного транспорту – на 2,9%, до 25 601 грн, у сільському господарстві – на 2,4%, до 25 727 грн, у сферах надання інших видів послуг – на 2%, до 29 577 грн та адміністративного обслуговування теж на 2%, до 20 490 грн, у оптовій та роздрібній торгівлі – на 0,4%, до 31 266 грн.

Одночасно зафіксовано зниження зарплати у сфері держуправління та оборони на 6,4%, до 32 871 грн, у фінансовій та страховій діяльності – на 3%, до 50 706 грн, у сфері охорони здоров’я – на 1,6%, до 18 373 грн, інформації та телекомунікацій – на 1,4%, до 64 330, на підприємствах авіаційного транспорту – на 1%, до 57 028 грн, у сфері тимчасового розміщення та організації харчування теж на 1%, до 18 807 грн, операцій з нерухомістю – на 0,2%, до 23 011 грн.

Як повідомляє статистичне відомство, загальна заборгованість з виплати заробітної плати у вересні 2025 року зросла на 4,9% стосовно попереднього місяця і на 1 жовтня 2025 року склала 3,691 млрд грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
