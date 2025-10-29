В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін запустив цифрову екосистему “Обрій” для підтримки українців, які втратили роботу

Також створять єдиний реєстр кваліфікацій.

Кабмін запустив цифрову екосистему “Обрій” для підтримки українців, які втратили роботу
прем'єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Уряд ухвалив рішення про запуск нової цифрової екосистеми “Обрій”, яка має модернізувати ринок праці в Україні. 

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, система дозволить через застосунок “Дія” зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.

“Обрій” використовуватиме технології AI-matching — штучний інтелект автоматично визначатиме, хто втратив роботу, та підбиратиме релевантні вакансії за досвідом, навичками і локацією. Аналітика в реальному часі допоможе державі та бізнесу прогнозувати потреби у фахівцях. Адміністратором системи стане Державна служба зайнятості, до неї підключаються всі ключові державні інституції.

Свириденко підкреслила, що уряд змінює підхід до підтримки громадян, які втратили роботу. Якщо людина не знайде роботу протягом 60 днів, кар’єрні радники проактивно запропонують вакансії, навчання чи грант на перекваліфікацію — ще до офіційного отримання статусу безробітного.

Також уряд затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій — електронної платформи, де міститиметься інформація про професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів та можливості професійного зростання. Реєстр буде відкритим і безоплатним: громадяни зможуть дізнаватися про вимоги до професій, а роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу та планування розвитку працівників.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies