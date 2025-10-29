Кабмін запустив цифрову екосистему “Обрій” для підтримки українців, які втратили роботу

Уряд ухвалив рішення про запуск нової цифрової екосистеми “Обрій”, яка має модернізувати ринок праці в Україні.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, система дозволить через застосунок “Дія” зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.

“Обрій” використовуватиме технології AI-matching — штучний інтелект автоматично визначатиме, хто втратив роботу, та підбиратиме релевантні вакансії за досвідом, навичками і локацією. Аналітика в реальному часі допоможе державі та бізнесу прогнозувати потреби у фахівцях. Адміністратором системи стане Державна служба зайнятості, до неї підключаються всі ключові державні інституції.

Свириденко підкреслила, що уряд змінює підхід до підтримки громадян, які втратили роботу. Якщо людина не знайде роботу протягом 60 днів, кар’єрні радники проактивно запропонують вакансії, навчання чи грант на перекваліфікацію — ще до офіційного отримання статусу безробітного.

Також уряд затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій — електронної платформи, де міститиметься інформація про професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів та можливості професійного зростання. Реєстр буде відкритим і безоплатним: громадяни зможуть дізнаватися про вимоги до професій, а роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу та планування розвитку працівників.