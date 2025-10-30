Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаЕкономікаДержава

Французький суд вдруге відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Суд раніше відмовив ДБР, а цього разу – НАБУ.

Французький суд вдруге відмовив Україні в екстрадиції Жеваго
Костянтин Жеваго
Фото: Ліга нет

Апеляційний суд Парижа 29 жовтня відмовив в екстрадиції нардепа шести скликань, підприємця Костянтина Жеваго в Україну, повідомляє “Ліга” із посиланням на пресслужбу бізнесмена. 

"Суд не може дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини", – процитувала пресслужба бізнесмена рішення суду.

Як відомо, екстрадицію Жеваго намагалися організувати у справі Національного антикорупційного бюро.

НАБУ та САП підозрює Костянтина Жеваго в наданні ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву $2,7 млн хабаря за рішення на користь підконтрольної йому компанії.
