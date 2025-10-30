Французький суд вдруге відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Суд раніше відмовив ДБР, а цього разу – НАБУ.

Апеляційний суд Парижа 29 жовтня відмовив в екстрадиції нардепа шести скликань, підприємця Костянтина Жеваго в Україну, повідомляє “Ліга” із посиланням на пресслужбу бізнесмена.

"Суд не може дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини", – процитувала пресслужба бізнесмена рішення суду.

Як відомо, екстрадицію Жеваго намагалися організувати у справі Національного антикорупційного бюро.

НАБУ та САП підозрює Костянтина Жеваго в наданні ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву $2,7 млн хабаря за рішення на користь підконтрольної йому компанії.