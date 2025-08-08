Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, ексвласника АТ "Банк "Фінанси та кредит".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“На слуханні "без повідомлення" Високий Суд Англії та Уельсу 11 липня 2025 року задовольнив заяву Національного банку про заморожування певних активів Костянтина Жеваго до остаточного винесення рішення англійським судом щодо позову Національного банку України про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 01 жовтня 2019 року, винесеного не на користь Костянтина Жеваго”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український суд визнав Жеваго відповідальним перед НБУ за несплату заборгованості, щодо якої ним було надано особисту гарантію, за стабілізаційними кредитами, наданими банку "Фінанси та кредит" до визнання його неплатоспроможності.

Втім, Костянтин Жеваго не здійснив платежів, щодо яких ним було надано особисту гарантію та не сплатив більшу частину боргу.

Шевченківський районний суд міста Києва 01 жовтня 2019 року зобов’язав пана Жеваго виплатити борг у сумі 1,539 млрд гривень на користь НБУ.