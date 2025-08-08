​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаЕкономікаФінанси

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго

Це сталось за позовом НБУ.

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго
Костянтин Жеваго
Фото: Ліга

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, ексвласника АТ "Банк "Фінанси та кредит".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“На слуханні "без повідомлення" Високий Суд Англії та Уельсу 11 липня 2025 року задовольнив заяву Національного банку про заморожування певних активів Костянтина Жеваго до остаточного винесення рішення англійським судом щодо позову Національного банку України про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 01 жовтня 2019 року, винесеного не на користь Костянтина Жеваго”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український суд визнав Жеваго відповідальним перед НБУ за несплату заборгованості, щодо якої ним було надано особисту гарантію, за стабілізаційними кредитами, наданими банку "Фінанси та кредит" до визнання його неплатоспроможності. 

Втім, Костянтин Жеваго не здійснив платежів, щодо яких ним було надано особисту гарантію та не сплатив більшу частину боргу.

Шевченківський районний суд міста Києва 01 жовтня 2019 року зобов’язав пана Жеваго виплатити борг у сумі 1,539 млрд гривень на користь НБУ.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies