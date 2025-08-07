В Україну прибула глава МЗС Румунії

Зеленський і Свириденко обговорили залучення румунського бізнесу до відбудови України і співпрацю в «оборонці».

Президент України Володимир Зеленський і прем’єрка Юлія Свириденко провели зустрічі з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, яка вперше відвідала Україну після вступу на посаду.

Як повідомила Свириденко, сторони обговорили координацію на шляху євроінтеграції, співпрацю в оборонному секторі — зокрема спільне виробництво за моделлю Данії — та залучення румунського бізнесу до відбудови України.

«Запросила спеціального посланника з питань відбудови приїхати до України разом із бізнес-делегацією», — зазначила глава уряду. Вона також повідомила про домовленості щодо інфраструктурних питань: мосту через Тису, прикордонного руху та міжурядової угоди про співпрацю.

Зеленський подякував Румунії за зміцнення української ППО і відзначив рішення парламенту Румунії збивати ті дрони, які залітають у румунський повітряний простір.

Сторони також обговорили безпекову ситуацію, тренування українських військових у Румунії, дипломатичну взаємодію, інфраструктурні та енергетичні проєкти в Чорноморському регіоні.