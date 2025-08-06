НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Зокрема, бізнесу дозволять репатріювати дивіденди за 2023 рік, розширили можливості хеджування валютних ризиків і спростили повернення помилкових валютних переказів.

Національний банк України з 6 серпня запроваджує пакет послаблень валютних обмежень для стимулювання бізнесу, розширення доступу до фінансових інструментів і підтримку пріоритетних галузей.

Як ідеться на сайті Нацбанку, лібералізаційні заходи не будуть створювати додатковий тиск на валютний ринок, а міжнародні резерви залишатимуться на достатньому рівні.

Зокрема, бізнесу дозволять репатріювати дивіденди за 2023 рік. Підприємства зможуть переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту — до 1 млн євро на місяць. Це, за оцінками НБУ, сприятиме довірі інвесторів та залученню капіталу без тиску на валюту.

Також розширили можливості хеджування валютних ризиків - відтепер клієнти зможуть здійснювати форвардні угоди без поставки базового активу. Також юрособи та ФОП зможуть купувати валюту на умовах "форвард" для імпорту, якщо банк забезпечив дзеркальні угоди на ринку.

Серед нововведень - спрощення повернення помилкових валютних переказів. Так, із 7 серпня юридичні та фізичні особи зможуть повернути кошти, помилково зараховані з-за кордону, протягом 3 робочих днів. Це має зміцнити довіру до української платіжної системи.

Резиденти-морські агенти зможуть повертати за кордон невикористані валютні кошти, отримані від іноземних судновласників. Це спростить виконання міжнародних контрактів у портах України.

Юрособи та ФОП, які займаються продажем ювелірних виробів, зможуть купувати банківські метали за гривні — в обсязі до 1/12 річного обсягу реалізації за 2021 рік. Умовою є наявність контракту з виробником.

НБУ передбачив нові правила для зовнішніх позик - підприємства зможуть обслуговувати кредити, надані міжнародними фінансовими організаціями в пулі з банками рейтингом не нижче "A", не лише на користь МФО, а й на інші банки-учасники. Також дозволено перекази на покриття регресних вимог поручителів і страховиків.

Репатріацію дивідендів включили до операцій, які дозволені понад інвестліміт.

Бізнес, який підтримує ЗСУ, отримає право на валютні перекази понад обмеження в межах суми пожертв на спецрахунок НБУ.

Розширили підстави для валютних розрахунків за імпорт до 23 лютого 2021 року, повернення авансів, обслуговування старих кредитів та утримання закордонних представництв.

Ще одне нововведення - резиденти-позичальники зможуть перетворити зовнішній борг у частку в статутному капіталі — відповідні зміни відображатимуться в АІС НБУ.