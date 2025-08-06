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НБУ ввів у обіг пам’ятну монету “Опішнянська кераміка”

Монета “Опішнянська кераміка” присвячена традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з XVII століття.

НБУ ввів у обіг пам’ятну монету “Опішнянська кераміка”
НБУ ввів у обіг пам’ятну монету “Опішнянська кераміка”
Фото: НБУ

5 серпня Нацбанк України (НБУ) ввів у обіг нову пам’ятну монету “Опішнянська кераміка”.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета “Опішнянська кераміка” присвячена традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з XVII століття.

Опішнянська кераміка у 2012 році була внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності.

На аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру “Лев” авторства Василя Омеляненка, відомого українського гончара з Опішні. Обабіч скульптури розміщено фрагменти наліпного декору зооморфної скульптури. 

На реверсі - стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей. У верхній частині монети – напис ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА.

Дизайн монети створила Аліса Іванова, скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Дем’яненко.

Монета має номінал 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу. Її тираж – до 75 тис. штук у сувенірному пакованні.

З 6 серпня 2025 року пам’ятну монету “Опішнянська кераміка” можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
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