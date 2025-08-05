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У фонди музеїв у Херсоні та на Харківщині передали артефакти від бронзової доби до ХХ століття

Мітники передадуть цінності до Херсонського обласного краєзнавчого музею, Херсонського обласного художнього музею ім. О.О. Шовкуненка та Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди.

У фонди музеїв у Херсоні та на Харківщині передали артефакти від бронзової доби до ХХ століття
Фото: customs.gov.ua

У фонди двох херсонських музеїв та музею на Харківщині передали 86 культурних цінностей, які конфіскувала Київська митниця, повідомляє Державна митслужба.

Цінності передадуть до Херсонського обласного краєзнавчого музею, Херсонського обласного художнього музею ім. О.О. Шовкуненка та Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди.

Музеї отримали:

  • ольвійські, понтійські та істрійські монети, 
  • крем’яне вістря ІІІ тисячоліття до н.е., 
  • елементи оздоблення одягу черняхівської культури 330-380 років, 
  • ікона “Господь Вседержитель” кінця ХІХ – початку ХХ століття, 
  • картина Миколи Циковського “Натюрморт зі скрипкою” початку ХХ століття та багато іншого.

Зокрема, крем’яне вістря намагалися переслати поштою до США. Такі вістря були поширені на території України за доби ранньої чи середньої бронзи (ІІІ-початок ІІ тисячоліття до н.е.). Давні люди могли їх використовувати як ножі або кинджали. 

Бронзові ремінні пряжки, що належать до черняхівської культури (III-початок V ст.), відправник намагався незаконно переслати до Німеччини.

Картину “Натюрморт зі скрипкою” американського художника-емігранта Миколи Циковського намагалися переслати з України до Чехії, підробивши експертизу.

  • Повернення культурних цінностей у власність держави відбувається за рішенням суду. А розподіл до державної частини музейного, бібліотечного та архівного фондів – за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Фото: customs.gov.ua
Фото: customs.gov.ua
Фото: customs.gov.ua
Фото: customs.gov.ua
Фото: customs.gov.ua
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