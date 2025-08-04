Мисткиня Жанна Кадирова презентує проєкт "Ліс" у Хельсінкі

Проєкт української мисткині Жанни Кадирової в межах IHME Helsinki 2025 буде відкрито для публіки у День Незалежності України — 24 серпня 2025 року. Про це пишуть інформаційні партнери проєкту Товариство українців у Фінляндії. Відеоінсталяція The Forest (Ліс) демонструватиметься в історичній будівлі колишньої парової електростанції Музею енергетики в Гельсінкі та буде доступна для перегляду протягом шести тижнів — до 2 жовтня 2025 року.У відеоінсталяції зображено безкрайній молодий ліс, що гойдається у вітрі. Російський підрив Каховської дамби 6 червня 2023 року зруйнував гігантське водосховище площею 2155 квадратних кілометрів і спричинив непоправні руйнування у навколишній місцевості, селах і містах. Водночас у регіоні було знищено цінну культурну спадщину. На місці водосховища за один рік виріс вражаючий чотириметровий ліс із верб і тополь.
IHME Helsinki (Диво Гельсінкі) — організація сучасного мистецтва, що поєднує мистецтво, науку й кліматичну свідомість. Мистецький проєкт Жанни Кадирової IHME Helsinki 2025 буде представлено не лише в Гельсінкі, а й в Україні — в адаптованому форматі для місцевої аудиторії.