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Мисткиня Жанна Кадирова презентує проєкт "Ліс" у Хельсінкі

Проєкт "Ліс" буде також пізніше презентованй в Україні.

CultHub
Мисткиня Жанна Кадирова презентує проєкт "Ліс" у Хельсінкі
Фото: з сайту Udiw

Проєкт української мисткині Жанни Кадирової в межах IHME Helsinki 2025 буде відкрито для публіки у День Незалежності України — 24 серпня 2025 року. Про це пишуть інформаційні партнери проєкту Товариство українців у Фінляндії. Відеоінсталяція The Forest (Ліс) демонструватиметься в історичній будівлі колишньої парової електростанції Музею енергетики в Гельсінкі та буде доступна для перегляду протягом шести тижнів — до 2 жовтня 2025 року.У відеоінсталяції зображено безкрайній молодий ліс, що гойдається у вітрі. Російський підрив Каховської дамби 6 червня 2023 року зруйнував гігантське водосховище площею 2155 квадратних кілометрів і спричинив непоправні руйнування у навколишній місцевості, селах і містах. Водночас у регіоні було знищено цінну культурну спадщину. На місці водосховища за один рік виріс вражаючий чотириметровий ліс із верб і тополь.

Жанна Кадирова, проєкт &quot;Ліс&quot;
Фото: з сайту IHME Helsinki
Жанна Кадирова, проєкт "Ліс"
У своєму творі мисткиня розмірковує над наслідками як «прогресу», так і збройних конфліктів для життєво важливих систем, що забезпечують саме існування. Вона досліджує минуле району Каховської дамби та пов’язане з ним порочне коло насильства. Цей твір спонукає замислитися над нашим ставленням до довкілля — як з екологічної, так і з матеріально-господарської точки зору післявоєнного відновлення — та дарує надію і можливість перевести дух у часи війни та екологічної кризи.

IHME Helsinki (Диво Гельсінкі) — організація сучасного мистецтва, що поєднує мистецтво, науку й кліматичну свідомість. Мистецький проєкт Жанни Кадирової IHME Helsinki 2025 буде представлено не лише в Гельсінкі, а й в Україні — в адаптованому форматі для місцевої аудиторії.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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