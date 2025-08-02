У скандинавських країнах зафіксували один із найдовших періодів безперервної спеки

Науковці зафіксували найбільшу кількість днів із температурою вище 30°C у Північній Європі з 1961 року.

Науковці зафіксували найдовшу серію днів із температурою вище 30°C у Північній Європі з 1961 року. Вона наполовину довша за попередній рекорд.

Про це пише Guardian.

Метеостанція в норвезькій частині Арктичного кола зафіксувала температуру вище 30°C протягом 13 днів у липні, а у Фінляндії спека сягала 30°C три тижні поспіль.

Норвезький метеорологічний інститут повідомив, що температура понад 30°C у липні фіксувалась принаймні на одній станції в кожному з трьох найпівнічніших округів країни протягом 12 днів. Хоча минулого тижня спека трохи спала, перемістившись на північ і схід, інститут прогнозує, що вже на вихідних температура знову може сягнути 30°C.

У Швеції метеорологи повідомляють про довготривалі хвилі спеки на кількох станціях на півночі країни. Наприклад, у місті Хапаранда температура понад 25°C трималася 14 днів поспіль, а в Йокмокку, Лапландія – 15 днів.

У середині липня північну Європу накрила спека, спричинена теплими водами біля північного узбережжя Норвегії та стійкою зоною високого тиску, яка підняла температуру у країнах Півночі на 8–10°C вище за сезонну норму. Регіон також постраждав від буревіїв і блискавок, які спричинили лісові пожежі.

У середу в північній Фінляндії ковзанку відкрили для охолодження всіх охочих після того, як через спеку було переповнено приймальні відділення місцевої лікарні. А пастухи попередили, що північні олені перебувають на межі загибелі від перегріву.

Дослідження показують, що Велика Британія, Норвегія та Швейцарія зіткнуться з найбільшим відносним зростанням кількості надмірно спекотних днів у міру глобального потепління. Дослідники попереджають, що інфраструктура цих країн погано пристосована до подібних умов.