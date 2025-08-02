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Мера Будапешта допитали через проведення в місті прайду

"Заборонити свободу та любов неможливо".

Мера Будапешта допитали через проведення в місті прайду
Гергей Карачонь під час прайду
Фото: BBC

Міський голова Будапешта Гергей Карачонь був змушений давати покази угорській поліції через свою залученість до прайду, який відбувся у столиці 28 червня всупереч владній забороні.

Як пише BBC, Карачонь відвідав у п'ятницю офіс Національного бюро розслідувань, щоб пояснити правоохоронцям, чому захід не скасували на вимогу закону. Мер згодом розповів натовпу з 200 своїх прихильників, що назвав звинувачення, озвучені слідчими, невиправданими та пообіцяв їх оскаржувати. "Заборонити свободу та любов у Будапешті не вийде", - додав він. 

Карачонь є опозиційним до чинної угорської влади політиком: він не підтримує євроскептичний антиукраїнський та консервативний курс уряду Віктора Орбана. Прайд, участь в якому взяв мер, зібрав на вулицях Будапешта близько 200 тисяч людей та перетворився з фестивалю ЛГБТК+ спільноти на акцію протесту проти утисків прав з боку Орбана та його соратників.
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