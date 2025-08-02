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Звіти ООН погано читають. Джерело: звіт ООН

До свого 80-ліття організація шукає шляхи оптимізації. 

Звіти ООН погано читають. Джерело: звіт ООН
Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що ООН потребує оптимізації через кризу ліквідності та перенасиченість паперовою роботою.

Як пише Reuters, один зі звітів організації іронічним чином показав неефективність нинішньої системи звітів та зустрічей: виявилося, що документи, які продукують органи ООН, дуже мало читають.

За словами Гутерреша, лише 5% найважливіших досліджень та спостережень мають на сайті ООН більше 5500 завантажень. В цей же час кожен п'ятий звіт цікавить менше 1000 користувачів, а кількість реальних читачів завжди ще менша, ніж збережень на пристрій. 

При цьому ООН вже сім років поспіль має проблеми з фінансуванням, оскільки далеко не всі зі 193 країн-членів вчасно та в повному обсязі сплачують свої внески. 

Генсекретар створив робочу групу UN80, яка названа на честь 80-річчя ООН і має на меті підвищити ефективність організації. Один з перших кроків - менше зустрічей та менше паперових звітів.
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