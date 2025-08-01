Європейський Суд Справедливості оскаржує політику Італії щодо центрів для мігрантів у Албанії

Європейський Суд Справедливості поставив під сумнів легітимність списку “безпечних країн”, який Італія використовує для відправлення мігрантів до Албанії в очікуванні рішень щодо їхніх заяв про надання притулку.

Про це повідомляє Reuters.

Офіс прем'єр-міністерки-консерваторки Джорджі Мелоні назвав рішення суду “несподіваним” і заявив, що воно “послаблює політику боротьби з масовою нелегальною імміграцією та захисту національних кордонів”.

Мелоні представила центри утримання мігрантів, створені в Албанії, як наріжний камінь свого жорсткого підходу до імміграції, і інші європейські країни розглядають їх як можливу модель.

Однак схема зустріла юридичний опір майже одразу після її запуску минулого року – італійські суди наказали повернути до Італії мігрантів, підібраних у морі та доставлених до Албанії, посилаючись на проблеми із законодавством Європейського Союзу.

У довгоочікуваному рішенні Cуд справедливості ЄС (ECJ) заявив, що Італія уповноважена прискорювати відхилення заяв про притулок для громадян, які приїжджають з країн, що входять до “безпечного” списку – принцип, що лежить в основі схеми Албанії. Судді заявили, що Італія має право вирішувати, які країни є “безпечними”, але що таке визначення повинно відповідати жорстким правовим стандартам та дозволяти заявникам і судам отримувати доступ до доказів, які це підтверджують та оскаржувати їх.

У своїй заяві ECJ зазначив, що римський суд звернувся до суддів ЄС, посилаючись на неможливість доступу до такої інформації, що перешкоджає йому “оскаржувати та переглядати законність такої презумпції безпеки”.

ECJ також заявив, що країна не може бути класифікована як “безпечна”, якщо вона не забезпечує належного захисту всьому своєму населенню, фактично погоджуючись з італійськими суддями, які порушували це питання минулого року. Конкретна справа, яка призвела до висновку Європейського суду, стосувалася двох громадян Бангладеш, яких врятувала в морі італійська влада та доставила до італійського центру утримання під вартою в Албанії, де їхні заяви про надання притулку були відхилені на підставі класифікації Італією Бангладеш як “безпечної” країни.

Центри утримання під вартою, створені Італією в Албанії, наразі порожні через суперечки щодо їхньої законності. Минулого тижня у звіті було зазначено, що вартість їх будівництва була в сім разів вищою, ніж вартість аналогічного центру в Італії.