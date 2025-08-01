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Bloomberg: чотири судна з російською нафтою простоюють біля узбережжя Індії на тлі тиску з боку США та Євросоюзу

Нью-Делі попросив свої нафтопереробні заводи розробити та поділитися планами щодо постачання сирої нафти з інших джерел.

Bloomberg: чотири судна з російською нафтою простоюють біля узбережжя Індії на тлі тиску з боку США та Євросоюзу
ілюстративне фото
Фото: Google Maps

Щонайменше чотири нафтові танкери, завантажені російською сирою нафтою, чекають біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини азійською країною опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу, пише Bloomberg. 

Дані відстеження суден показують, що танкери Achilles та Elyte наразі стоять на якорі поблизу Джамнагара, хоча мали прибути до Сікки 30-31 липня. Судна забрали вантажі наприкінці червня з Приморська та Усть-Луги, де зазвичай завантажується флагманська російська нафта Urals. Обидва танкери були санкціоновані ЄС та Великою Британією.

Понад третину імпорту нафти в Індії надходить з Росії, і ці потоки потрапили в заголовки газет останніми тижнями, починаючи з нового раунду санкцій ЄС у середині липня. Цього тижня адміністрація Трампа назвала ці закупівлі причиною для запровадження високих імпортних тарифів на Індію, а також погрожувала більш невизначеними штрафами за придбання нафти. 

Нью-Делі з того часу попросив нафтопереробні заводи розробити та поділитися планами щодо постачання сирої нафти з інших джерел.

Танкери Achilles та Elyte, обидва типу Aframax, мають місткість близько 700 000 барелів нафти кожен. 

Два інші танкери, Destan та Horae, також знаходяться поблизу узбережжя з російською сирою нафтою, згідно з даними відстеження суден. Destan, на який накладено санкції ЄС та Великої Британії, стоїть на якорі з орієнтовною датою прибуття в Сікку 24-25 липня. Horae, пунктом призначення якого є Вадінар з прибуттям 1 серпня, не санкціонований ЄС, Великою Британією чи США.

Пункти призначення танкерів, обох типів Aframax, можуть змінитися, зазначає Bloomberg. 

Нагадаємо, напередодні Reuters із посиланням на джерела у галузі повідомив, що чотири індійські державні НПЗ призупинили закупівлі російської нафти на тлі тарифних погроз Трампа.
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