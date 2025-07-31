Дональд Трамп назвав економіки Індії та Росії мертвими

Індія є другим за величиною покупцем російської нафти за вартістю після Китаю.

Дональд Трамп спілкується з журналістами біля Рожевого саду Білого дому у Вашингтоні, 29 липня 2025 року.

Президент США Дональд Трамп розкритикував Індію та Росію у дописів на власній соцмережі на своїй платформі Truth Social.

“Мені байдуже, що Індія зробить з Росією, — написав Дональд Трамп. — Мені байдуже, вони можуть разом зруйнувати свої мертві економіки”.

“Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні президент США запровадив мита в розмірі 25% з 1 серпня на імпорт з Індії, пояснивши своє рішення тим, що країна купує російську нафту. Він також повідомив, що крім додаткового мита Індія також платитиме штраф за економічну співпрацю з Росією.

“Індія завжди купувала озброєння у Росії, вони найбільший покупець енергоносіїв у Росії разом з Китаєм, в той момент, коли всі хочуть аби Росія зупинила вбивства в Україні. Все це не добре”, — заявив лідер США.

За інформацією Financial Times, товарообіг між Індією та США у 2024 році склав понад 129 мільярдів доларів, а США є найбільшим торговельним партнером Індії.

Дві держави також мають стратегічні відносини в оборонній, технологічній та інших сферах, значною мірою засновані на спільному бажанні стримувати Китай.

При цьому Індія є другим за величиною покупцем російської нафти за вартістю після Китаю, а РФ є важливим постачальником озброєнь для індійської армії.

За інформацією Reuters, індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту минулого тижня.