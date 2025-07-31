Туск відмовився від передвиборчої обіцянки збільшити неоподатковуваний особистий дохід

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився від дорогої передвиборчої обіцянки збільшити неоподатковуваний особистий дохід.

Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що бюджет країни відчуває напруженість через зростання видатків на оборону.

Туск змінив свою обіцянку, дану перед обранням у 2023 році, заявивши, що збільшення неоподатковуваного розміру до 60 000 злотих (16 100 доларів США) не буде можливим наступного року і, ймовірно, не буде можливим у 2027 році.

“Витрати на польську безпеку “набагато перевищують ті, які, як я припускав, нам доведеться витратити”, ‒ заявив Туск у середу ввечері телеканалу TVN24.

Цей крок може призвести до зіткнення Туска з новим президентом-націоналістом Каролем Навроцьким, який вступить на посаду наступного тижня та пообіцяв домагатися зниження податків скрізь, де це можливо. Це також може підірвати підтримку Туска, що й без того падає, напередодні загальних виборів 2027 року.

Польський прем'єр, який довгий час уникав коментарів щодо бюджету, цього тижня також попередив про можливі наслідки “доміно” надмірного боргу чи дефіциту.

Бюджетний дефіцит Польщі збільшився через значні соціальні витрати, введені раніше керівними популістами, які кабінет Туска зберіг. Витрати на оборону в країні-члені НАТО, розташованій на східному фланзі альянсу, тепер становлять 4,7% обсягу виробництва, Варшава нарощує витрати, щоб стримати російську агресивність.

Бюджетний дефіцит найбільшої економіки Європейського союзу на сході має перевищити 6% від валового внутрішнього продукту другий рік поспіль у 2025 році. Це найбільший дефіцит у блоці після Румунії, яка вже оголосила про скорочення витрат та підвищення податків.

Відмова Туска від податкових обіцянок викликана стурбованістю інвесторів і кредитно-рейтингових компаній щодо бюджетних перспектив Польщі.