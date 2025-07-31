Єврокомісія встановила дату старту нової системи перетину кордону ЄС

Спочатку діятиме перехідний період тривалістю шість місяців.

Європейська Комісія постановила 12 жовтня 2025 року розпочати впровадження нової системи перетину кордонів EES (Entry-Exit System), яка дозволить реєструвати громадян третіх країн, що подорожують у Євросоюзі.

Як зазначено на сайті ЄК, довгоочікувана система передбачатиме отримання від мандрівників з країн поза межами ЄС біометричних даних - відбитків пальців та фотознімків обличчя. Вона має замінити звичне штампування паспортів та дозволить виявляти випадки перевищення терміну перебування, шахрайства з документами та нелегальної міграції.

Система уніфікована і не потребує від громадян третіх держав, включно з Україною, отримання будь-яких нових документів для подорожей.

Розгортатимуть EES упродовж 180 днів, щоб перевірити, чи не виникнуть будь-які проблеми. Країни-члени ЄС матимуть змогу припинити її використання, якщо черги на кордоні стануть надто великими або матиме місце технічна несправність.