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Єврокомісія встановила дату старту нової системи перетину кордону ЄС

Спочатку діятиме перехідний період тривалістю шість місяців.

Єврокомісія встановила дату старту нової системи перетину кордону ЄС
Фото: Twitter/Straż Graniczna

Європейська Комісія постановила 12 жовтня 2025 року розпочати впровадження нової системи перетину кордонів EES (Entry-Exit System), яка дозволить реєструвати громадян третіх країн, що подорожують у Євросоюзі. 

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Як зазначено на сайті ЄК, довгоочікувана система передбачатиме отримання від мандрівників з країн поза межами ЄС біометричних даних - відбитків пальців та фотознімків обличчя. Вона має замінити звичне штампування паспортів та дозволить виявляти випадки перевищення терміну перебування, шахрайства з документами та нелегальної міграції.

Система уніфікована і не потребує від громадян третіх держав, включно з Україною, отримання будь-яких нових документів для подорожей.

Розгортатимуть EES упродовж 180 днів, щоб перевірити, чи не виникнуть будь-які проблеми. Країни-члени ЄС матимуть змогу припинити її використання, якщо черги на кордоні стануть надто великими або матиме місце технічна несправність.
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