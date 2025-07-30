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Сенатор Грем порадив Росії спитати в партнерів, чи поділяють вони її позицію щодо санкцій

"Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається ввести мита на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину".

Сенатор Грем порадив Росії спитати в партнерів, чи поділяють вони її позицію щодо санкцій
Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на заяви офіційних представників уряду Росії про набутий  "імунітет" від американських санкцій і порадив їм поговорити про це зі своїми торговельними партнерами.

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"Росія, ви маєте рацію щодо санкцій. Ви змогли їх уникнути і навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається ввести мита на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Тобі варто якнайшвидше зв'язатися з цими країнами, щоб дізнатися, чи поділяють вони вашу зверхню позицію. Значна більшість представників обох партій готова допомогти президенту Трампу в цьому", - написав Грем у соцмережі X. 

 

Перед цим у Кремлі заявили, що Росія "виробила імунітет" до західних санкцій. 
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