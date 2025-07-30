Сенатор Грем порадив Росії спитати в партнерів, чи поділяють вони її позицію щодо санкцій

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на заяви офіційних представників уряду Росії про набутий "імунітет" від американських санкцій і порадив їм поговорити про це зі своїми торговельними партнерами.
"Росія, ви маєте рацію щодо санкцій. Ви змогли їх уникнути і навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається ввести мита на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Тобі варто якнайшвидше зв'язатися з цими країнами, щоб дізнатися, чи поділяють вони вашу зверхню позицію. Значна більшість представників обох партій готова допомогти президенту Трампу в цьому", - написав Грем у соцмережі X.
Russia, you are right when it comes to sanctions. You have been able to avoid them and you have learned to live with them.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 30, 2025
Apparently, what you don’t understand is that President Trump is changing the game and he is going to put tariffs on countries who buy your oil and gas,…
Перед цим у Кремлі заявили, що Росія "виробила імунітет" до західних санкцій.
- Росія продовжує залишатися головним постачальником нафти до Індії, на яку припадає близько 35% загальних поставок країни. Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Штати з 1 серпня запроваджують 25-відсоткові мита та "додатковий штраф" на експорт Індії. Він додав, що Індія також "завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання у Росії і, поряд з Китаєм, є найбільшим покупцем енергоносіїв у Росії в той час, коли всі бажають припинення Росією вбивств в Україні".
- Міністр фінансів США Скотт Бессент також попередив Китай, що купівля російської нафти може призвести до впровадження 100% тарифів.
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На початку цього місяця Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо Путін не припинить війну в Україні. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах. Учора Трамп заявив, що дає Росії десять днів для того, щоби вона погодилася на угоду про припинення вогню в Україні.