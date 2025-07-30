Сенатор Грем порадив Росії спитати в партнерів, чи поділяють вони її позицію щодо санкцій

"Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається ввести мита на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину".

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відповів на заяви офіційних представників уряду Росії про набутий "імунітет" від американських санкцій і порадив їм поговорити про це зі своїми торговельними партнерами.

"Росія, ви маєте рацію щодо санкцій. Ви змогли їх уникнути і навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається ввести мита на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Тобі варто якнайшвидше зв'язатися з цими країнами, щоб дізнатися, чи поділяють вони вашу зверхню позицію. Значна більшість представників обох партій готова допомогти президенту Трампу в цьому", - написав Грем у соцмережі X.

Russia, you are right when it comes to sanctions. You have been able to avoid them and you have learned to live with them.



Apparently, what you don’t understand is that President Trump is changing the game and he is going to put tariffs on countries who buy your oil and gas,… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 30, 2025

Перед цим у Кремлі заявили, що Росія "виробила імунітет" до західних санкцій.