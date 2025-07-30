Жодні заборони не завадять відпочинку в українському Криму: Ліпавський відповів на внесення до "списку русофобів"

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на внесення його росіянами у "список русофобів" і зазначив, що "відпочинку в українському Криму жодні заборони Росії не завадять".

Про це Ян Ліпавський заявив на брифінгу в Празі 30 липня, пише Укрінформ.

"Я точно не використовую мову ворожнечі проти Росії чи росіян. Мені не подобається Путін, його путінізм та його імперська політика, яка проявляється у загарбницькій війні проти України та цілій низці саботажів, інформаційній війні чи кібератаках проти Чеської Республіки чи її найближчих союзників", – заявив дипломат, коментуючи рішення РФ включити його до списку осіб, які використовують мову ворожнечі проти Москви.

Ліпавський підкреслив, що внесення його до списку "русофобів" не змінить його "планів на відпочинок у Криму, адже Крим — це Україна, тому заборона на в’їзд до Росії жодним чином на це не вплине".

РФ згадало Ліпавському заяву зроблену 5 січня цього року, коли міністр назвав російського лідера Путіна диктатором і написав у соцмережі X, що очільник Кремля не визнає українців як націю, а Україну як державу.

У другій заяві від 14 травня цього року Ліпавський зазначив на пресконференції перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, що союзники повинні знову визначити Росію як найсерйознішу пряму загрозу євроатлантичному регіону.

Також у "списку русофобів" опинилися президент Чехії Петр Павел. Йому закидають, що 8 травня цього року Павел заявив з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, що Росія поводиться подібно до нацистської Німеччини в минулому, коли не поважала міжнародне право, нападала на суверенну країну та вела з нею агресивну війну.

24 липня на офіційному сайті МЗС Росії відкрився спеціальний розділ під назвою "Приклади використання мови ненависті щодо Росії та русофобських висловлювань політиків та громадських діячів іноземних держав".