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ЦПД: Кремль хоче дозволити МЗС РФ відкривати консульства в Європі без погодження з іншими країнами

Росія тепер ігноруватиме інтереси інших держав на їх територіях.

ЦПД: Кремль хоче дозволити МЗС РФ відкривати консульства в Європі без погодження з іншими країнами
Будівля посольства РФ у Берліні
Фото: EPA/UPG

Російське МЗС підготувало проєкт указу Путіна, який дозволить відкривати РФ консульства та візові центри без погодження з іншими країнами. 

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Як пише Центр протидії дезінформації, тепер РФ зможе самостійно визначати місця розташування своїх представництв, ігноруючи міжнародну практику та інтереси інших держав.

Таке нововведення Кремля передбачає, що частину функцій виконуватимуть "почесні консульські особи", які не є офіційними дипломатами. 

"Це створює можливості для посилення впливу рф за кордоном, зокрема через відкриття представництв під егідою державних підприємств, таких як "росатом" і "россотруднічєство". Подібна практика може використовуватися для гібридних операцій та розвідки", — ідеться у повідомленні.
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