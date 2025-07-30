Експрезидента Колумбії Альваро Урібе суд визнав винним у тиску на свідків

Суд у Колумбії визнав колишнього президента країни Альваро Урібе винним у спробі тиску на свідків.

Як пише Guardian, 73-річного політика, який обіймав посаду президента з 2002 до 2010 року, визнали винним у намаганні схилити свідків до дачі неправдивих показань. Йому загрожує 12 років позбавлення волі у справі, що набула великого політичного резонансу.

Справу почали розглядати ще у 2012 році, коли Урібе звинуватив лівого сенатора Івана Сепеду у змові з метою фальсифікації доказів про зв’язки самого Урібе з праворадикальними угрупованнями, які брали участь у багаторічному збройному конфлікті в Колумбії.

Проте Верховний суд не відкрив справу проти Сепеди і почав розглядати його звинувачення щодо самого Урібе. Під час оголошення вироку, який він слухав дистанційно, Урібе лише похитував головою. Він став першим в історії Колумбії екс-президентом, засудженим за кримінальний злочин.

Воєнізовані угруповання з’явилися в Колумбії у 1980-х роках для боротьби з повстанцями, які ще в 1960-х взялися за зброю проти держави під гаслами боротьби з бідністю та політичною маргіналізацією, особливо в сільських районах.Багато збройних формувань згодом зробили торгівлю кокаїном головним джерелом доходів, і це стало початком боротьби за ресурси та маршрути контрабанди, яка триває й досі.

Урібе представляв правий політичний табір – як і всі попередні президенти до обрання нинішнього глави держави, Густаво Петро, який у 2022 році переміг на виборах партію Урібе.

Під час свого президентства Урібе проводив жорстку військову кампанію проти наркокартелів і повстанського угруповання ФАРК.

У процесі, який розпочався у травні 2024 року, дали свідчення понад 90 осіб. Прокуратура представила докази, зокрема показання щонайменше одного колишнього бойовика, який заявив, що Урібе намагався вплинути на його свідчення.

Після того, як Сепеда звинуватив його у зв'язках з воєнізованими угрупованнями, відповідальними за порушення прав людини, Урібе, як стверджується, зв'язався з ув'язненими колишніми бійцями, щоб ті збрехали від його імені. Він каже, що лише хотів переконати їх сказати правду.