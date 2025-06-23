Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Суми за три дні?
Суми за три дні?
ГоловнаСвіт

У горах Колумбії цивільні викрали 57 солдатів

Військові стверджують, що цивільні діють під тиском дисидентів повстанського угруповання ФАРК (Революційні збройні сили Колумбії), яке уклало мирну угоду з урядом у 2016 році.

У горах Колумбії цивільні викрали 57 солдатів
Робітник збирає листя коки
Фото: msn.com

Колумбійські військові повідомляють про викрадення 57 солдатів цивільними особами в південно-західному районі каньйону Мікай, пише BBC.

За їхніми словами, 31 солдата захопили в суботу, а решту ‒ в неділю, групою з понад 200 осіб.

Військові стверджують, що цивільні діють під тиском дисидентів повстанського угруповання ФАРК (Революційні збройні сили Колумбії), яке уклало мирну угоду з урядом у 2016 році.

Гірський регіон є ключовою зоною виробництва кокаїну і залишається одним з найбільш напружених у конфлікті країни з повстанськими угрупованнями.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У відеозверненні в соціальних мережах бригадний генерал Федеріко Альберто Мехія заявив, що протягом вихідних було захоплено чотирьох унтер-офіцерів та 53 солдатів. “Це називається викраденням”, ‒ сказав він.

Повідомлення в місцевих ЗМІ свідчать про те, що найбільше відгалуження ФАРК ‒ повстанське угруповання EMC (Estado Mayor Central ‒ Центральний генеральний штаб) могло замовити викрадення.

Каньйон Майкей використовується для транспортування кокаїну до портів Тихого океану, після чого наркотики незаконно перевозять до інших країн.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies