У горах Колумбії цивільні викрали 57 солдатів

Військові стверджують, що цивільні діють під тиском дисидентів повстанського угруповання ФАРК (Революційні збройні сили Колумбії), яке уклало мирну угоду з урядом у 2016 році.

Колумбійські військові повідомляють про викрадення 57 солдатів цивільними особами в південно-західному районі каньйону Мікай, пише BBC.

За їхніми словами, 31 солдата захопили в суботу, а решту ‒ в неділю, групою з понад 200 осіб.

Військові стверджують, що цивільні діють під тиском дисидентів повстанського угруповання ФАРК (Революційні збройні сили Колумбії), яке уклало мирну угоду з урядом у 2016 році.

Гірський регіон є ключовою зоною виробництва кокаїну і залишається одним з найбільш напружених у конфлікті країни з повстанськими угрупованнями.

У відеозверненні в соціальних мережах бригадний генерал Федеріко Альберто Мехія заявив, що протягом вихідних було захоплено чотирьох унтер-офіцерів та 53 солдатів. “Це називається викраденням”, ‒ сказав він.

Повідомлення в місцевих ЗМІ свідчать про те, що найбільше відгалуження ФАРК ‒ повстанське угруповання EMC (Estado Mayor Central ‒ Центральний генеральний штаб) могло замовити викрадення.

Каньйон Майкей використовується для транспортування кокаїну до портів Тихого океану, після чого наркотики незаконно перевозять до інших країн.