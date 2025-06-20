В Україні засудили трьох учасників міжнародної наркоорганізації "Ндрангета"

Суд оголосив вироки трьом учасникам міжнародної злочинної організації "Ндрангета" за контрабанду наркотиків на 20 мільйонів доларів.
Про це повідомили у СБУ, Офісі генпрокурора та Нацполіції.
Засуджені також перебувають в полі зору правоохоронних органів Бельгії, Німеччини, Франції та Італії у справах, пов'язаних з наркотрафіком та викраденням людей.
Злочинців затримали у серпні 2021 року під час спроби вивезти партію наркотиків з порту "Південний" та переправити її транзитом через Україну за кордон.
Тоді наркоділки намагалися переправити до ЄС 80 кг кокаїну. Контрабандний "товар" вони приховали у рефрижераторних контейнерах з бананами, які перевозили з Еквадору. Партію наркотиків зловмисники планували переправити до країн Європейського Союзу.
Під час огляду вантажу було виявлено 100 брикетів кокаїну, замаскованих у технологічних порожнинах. Одного із фігурантів затримали безпосередньо поблизу морського порту.
Ще двох – на території промислового ринку Одещини, куди вони прибули "зустрічати" нелегальний вантаж для його подальшого транзиту до Західної Європи.
Тижнем пізніше правоохоронці вилучили в порту ще партію кокаїну. Загалом вилучили 120 кг на 20 млн доларів.
Організував діяльність наркотрафіку громадянин Албанії, який мав зв’язки серед членів кримінальних груп і організацій за кордоном. Власне він і комунікував з постачальниками наркотику. Його спільники – громадяни Румунії та України, мали в порту забирати "товар" для подальшого збуту.
Усім затриманим слідчі оголосили підозри, а суд взяв їх під варту. Наприкінці 2021 року обвинувальний акт було скеровано до суду.
Наразі суд першої інстанції виніс вирок відносно членів всесвітньовідомої злочинної організації "Ндрангета". Їх визнали винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. За підтримки публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури їх засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- У 2019 році в Італії затримали понад 300 учасників цієї організації.
- У 2023 унаслідок рейдів проти мафії у семи країнах Європи арештували понад 100 осіб, а згодом - ще 25.
- Ндрангета, яка стала впливовішою за сицилійську Коза Ностру, “поширила свої щупальця у всьому світі”, зокрема завдяки своїй ролі великого контрабандиста кокаїну з Латинської Америки до Європи.