В Україні засудили трьох учасників міжнародної наркоорганізації "Ндрангета"

Вони займалися контрабандою кокаїну з Південної Америки до Євросоюзу через територію України.

Суд оголосив вироки трьом учасникам міжнародної злочинної організації "Ндрангета" за контрабанду наркотиків на 20 мільйонів доларів.

Про це повідомили у СБУ, Офісі генпрокурора та Нацполіції.

Засуджені також перебувають в полі зору правоохоронних органів Бельгії, Німеччини, Франції та Італії у справах, пов'язаних з наркотрафіком та викраденням людей.

Злочинців затримали у серпні 2021 року під час спроби вивезти партію наркотиків з порту "Південний" та переправити її транзитом через Україну за кордон.

Тоді наркоділки намагалися переправити до ЄС 80 кг кокаїну. Контрабандний "товар" вони приховали у рефрижераторних контейнерах з бананами, які перевозили з Еквадору. Партію наркотиків зловмисники планували переправити до країн Європейського Союзу.

Під час огляду вантажу було виявлено 100 брикетів кокаїну, замаскованих у технологічних порожнинах. Одного із фігурантів затримали безпосередньо поблизу морського порту.

Ще двох – на території промислового ринку Одещини, куди вони прибули "зустрічати" нелегальний вантаж для його подальшого транзиту до Західної Європи.

Тижнем пізніше правоохоронці вилучили в порту ще партію кокаїну. Загалом вилучили 120 кг на 20 млн доларів.

Організував діяльність наркотрафіку громадянин Албанії, який мав зв’язки серед членів кримінальних груп і організацій за кордоном. Власне він і комунікував з постачальниками наркотику. Його спільники – громадяни Румунії та України, мали в порту забирати "товар" для подальшого збуту.

Усім затриманим слідчі оголосили підозри, а суд взяв їх під варту. Наприкінці 2021 року обвинувальний акт було скеровано до суду.

Наразі суд першої інстанції виніс вирок відносно членів всесвітньовідомої злочинної організації "Ндрангета". Їх визнали винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. За підтримки публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури їх засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.