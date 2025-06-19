Російський генерал Гостєв отримав 10 років за створення мережі тюрем в Україні

СБУ повідомила, що працює над притягненням генерала до відповідальності.

Суд заочно засудив директора федеральної служби виконання покарань РФ Аркадія Гостєва до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що Гостєв організував мережу тюрем на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. За його наказом російські військові переобладнали захоплені пенітенціарні установи під катівні, куди утримують учасників українського руху опору.

За даними слідства, Гостєв особисто координував облаштування в’язниць у регіоні, а згодом включив їх до офіційного реєстру в’язниць РФ, узаконивши це рішення через міністерство юстиції країни-агресора.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

СБУ повідомила, що тривають заходи для притягнення Гостєва до відповідальності за злочини проти України.