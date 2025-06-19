​На залізничних вокзалах України підняли біло-чорні прапори на підтримку полонених

Над сотнею вокзалів в Україні підняли біло-чорні прапори надії, який є символом віри у повернення полонених та зниклих безвісти українців.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Цей стяг — символ незламної віри в повернення наших полонених захисників, зниклих безвісти, а також вшанування памʼяті тих, хто загинув у неволі", - йдеться в повідомленні.

Ініціативу реалізовано у партнерстві з благодійним фондом "Сталеві", створеного з ініціативи Героя України Сергія Волинського.

"Сьогодні ми піднімаємо Прапор надії, щоб нагадати: ми не зупинимося, поки кожен полонений і кожен зниклий безвісти не повернеться додому. Він складається з білої та чорної смуг. Чорна - про смерть, полон і втрати. Біла - про надію та невпинну боротьбу за своїх. Разом ці кольори зливаються в єдине полотно - символ незламної боротьби за кожного українця, хто ще не вдома. Україна чекає своїх бійців, кожного, кого утримує ворог у полоні. Прапор надії — це щоденне нагадування всій країні та світу про кожного військовополоненого і зниклого безвісти українця. Цей прапор майорітиме доти, доки ми не дочекаємося повернення всіх побратимів на рідну землю. І я впевнений: держава зробить усе, аби повернути кожного з них", - зазначив Волинський.

Фото: Укрзалізниця

Голова правління УЗ Олександр Перцовський також повідомив, що в російському полоні досі перебувають 40 українських залізничників, ще понад 400 - зниклі безвісти.

"Сорок наших колег-залізничників досі перебувають у полоні. Ще понад чотириста - зниклі безвісти. Ми віримо, що кожен із них, кожен українець, повернеться додому. Ми хочемо дати цій ініціативі поштовх - незалежно від того, чи це приватний бізнес, чи державна установа - підняти біло-чорний прапор на знак підтримки всіх полонених. Сьогодні такі прапори майорять над сотнею наших вокзалів. І ми хочемо, щоб їх ставало тисячі. А потім - щоб одного дня, щасливого й сонячного, ми змогли їх опустити. Бо всі повернуться", - сказав Перцовський.