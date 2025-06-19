Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими в категорії "тяжкохворі і поранені", згідно з домовленостями у Стамбулі.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За дорученням президента України визволено з російської неволі групу Захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям. На Батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Фото: Коордштаб з питань поводження з військовополоненими Обмін полоненими, 19.06.2025

У Коордштабі зазначили, що кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох - значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.

Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні захисники - представники рядового та сержантського складу. Вони воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також у Запорізькій та Київській областях.

Фото: Коордштаб з питань поводження з військовополоненими Обмін полоненими

"Звільнені з полону захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі. Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готуємо наступний етап обміну полоненими. Працюємо над поверненням усіх!" – йдеться в повідомленні.