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Україна і Росія провели ще один етап обміну полоненими

З російського полону звільнено групу важкохворих захисників.

Україна і Росія провели ще один етап обміну полоненими
Обмін полоненими, 19.06.2025
Фото: Коордштаб із питань поводження з військовополоненими

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими в категорії "тяжкохворі і поранені", згідно з домовленостями у Стамбулі.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За дорученням президента України визволено з російської неволі групу Захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям. На Батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Обмін полоненими, 19.06.2025
Фото: Коордштаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими, 19.06.2025

У Коордштабі зазначили, що кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох - значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. 

Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні захисники - представники рядового та сержантського складу. Вони воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також у Запорізькій та Київській областях. 

Обмін полоненими
Фото: Коордштаб з питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими

"Звільнені з полону захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі. Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готуємо наступний етап обміну полоненими. Працюємо над поверненням усіх!" – йдеться в повідомленні.

  • На червневих перемовинах із російською делегацією в Стамбулі Україна домовилася про обмін важкохворих полонених. Перший етап відбувся 9 червня, наступний – 10 червня. Третій етап був 12 червня. 
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