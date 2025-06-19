Росіянин намагався незаконно переправити жителів Одещини за кордон

Громадянин Росії намагався незаконно переправити жителів Одещини за кордон. Вартість такої "послуги" становила $9000.

Про це інформують у ДПСУ.

"Неподалік одного з сіл Подільського району прикордонники Подільського загону затримали горе-провідника разом з клієнтами. 49-річний ділок намагався незаконно переправити через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону двох чоловіків призовного віку", – йдеться у повідомленні прикордонників.

Встановили, що затриманий водій є громадянином РФ, хоч і має посвідку на постійне проживання на території Україні. Чоловік співпрацював з адміном телеграм-каналу та діяв за його вказівками.

Клієнтів підшуковували в одному з месенжерів та гарантували їм безперешкодний проїзд на територію сусідньої Молдови. Аби поїздка відбулася, організатор наперед запросив 9 тис. доларів США на свій крипто гаманець.

За вказівкою адміна чоловіки прибули до міста Одеса, звідки їх забрав співорганізатор та на своєму авто повіз у напрямку держрубежу. Проте поїздка тривала не довго – усіх учасників незаконного турне затримали прикордонники.

Під час обшуків правоохоронці вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та гроші, отримані, скоріш за все, у незаконний спосіб.

49-річному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 242 тис. гривень.

Щодо двох пасажирів складені адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону". Справи скеровані до суду.