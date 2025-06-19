Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росіянин намагався незаконно переправити жителів Одещини за кордон

Чоловіки намагалися нелегально потрапити до Молдови. 

Росіянин намагався незаконно переправити жителів Одещини за кордон
Затримані чоловіки
Фото: ДПСУ

Громадянин Росії намагався незаконно переправити жителів Одещини за кордон. Вартість такої "послуги" становила $9000.

Про це інформують у ДПСУ.

"Неподалік одного з сіл Подільського району прикордонники Подільського загону затримали горе-провідника разом з клієнтами. 49-річний ділок намагався незаконно переправити через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону двох чоловіків призовного віку", – йдеться у повідомленні прикордонників. 

Підписуйтесь на наш Google News

Встановили, що затриманий водій є громадянином РФ, хоч і має посвідку на постійне проживання на території Україні. Чоловік співпрацював з адміном телеграм-каналу та діяв за його вказівками.

Клієнтів підшуковували в одному з месенжерів та гарантували їм безперешкодний проїзд на територію сусідньої Молдови. Аби поїздка відбулася, організатор наперед запросив 9 тис. доларів США на свій крипто гаманець.

За вказівкою адміна чоловіки прибули до міста Одеса, звідки їх забрав співорганізатор та на своєму авто повіз у напрямку держрубежу. Проте поїздка тривала не довго – усіх учасників незаконного турне затримали прикордонники.

Під час обшуків правоохоронці вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та гроші, отримані, скоріш за все, у незаконний спосіб.

49-річному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 242 тис. гривень.

Щодо двох пасажирів складені адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону". Справи скеровані до суду.

  • На Одещині восьмеро товаришів намагались уплав Дунаєм потрапити до Румунії.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies