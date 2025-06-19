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Путін заявив, що готовий зустрічатися з Зеленським, але продовжив брехати про "нелегітимність" української влади

Москва продовжує свій наратив. 

Путін заявив, що готовий зустрічатися з Зеленським, але продовжив брехати про "нелегітимність" української влади
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Російський лідер Володимир Путін 18 червня на зустрічі з журналістами заявив, що "готовий зустрічатися з усіма, зокрема і з Зеленським". Але він укотре поширив брехню про "нелегітимність" української влади, що, вочевидь, є спробою виправдати небажання по-справжньому вести мирні переговори. 

Путін, чиї слова наводять російські медіа, сказав, що їм "важлива юридична складова". І додав, що їм "байдуже, хто буде веде переговори".

"Я готовий зустрічатися, якщо це буде якийсь завершальний етап, аби не сидіти і щось ділити... Але підпис має стояти легітимної влади", – сказав політик, якого "переобрали" на виборах без допуску незалежних спостерігачів. 

Наратив про "нелегітимність" української влади Кремль поширює протягом багатьох років. Спершу Москва намагалася переконати, що вибори 2014 року були незаконними, оскільки її не влаштовувала зміна режиму лояльного до неї Віктора Януковича. Потім, після повномасштабного нападу і пов'язаної з цим конституційної неможливості проведення виборів, Росія почала називати українську владу, обрану на демократичних виборах 2019 року, незаконною через збігання термінів. Але українське законодавство передбачає, що і президент, і Верховна Рада продовжують діяти до того моменту, коли після припинення воєнного стану проведуть нові вибори. Легітимність української влади визнана усім демократичним світом.

Цього року прямі переговори України і Росії відновилися – за наполягання Сполучених Штатів. Українська і російська делегації вже двічі зустрічалися в Стамбулі. Київ наполягає, що для завершення війни потрібна зустріч Володимира Зеленського і Путіна, оскільки саме вони є уповноваженими на ухвалення рішень. Москва ж, прагнучи затягнути процес, не дає однозначної згоди або відмови. 

Володимир Зеленський наголошував, що готовий зустрічатися з Путіним будь-якого дня. Під час першого раунду перемовин у Туреччині він особисто чекав на російського лідера, та він не приїхав. 
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