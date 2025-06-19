Окупанти атакували 12 населених пунктів Запоріжжя, у області є пошкодження і поранений

Надійшло 94 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

132 артудари завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

4 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. 62-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

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