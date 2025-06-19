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Окупанти атакували 12 населених пунктів Запоріжжя, у області є пошкодження і поранений

Окупанти завдали 410 ударів по області. 

Окупанти атакували 12 населених пунктів Запоріжжя, у області є пошкодження і поранений
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. 62-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Ольгівського, Успенівки, Павлівки та Темирівки.

264 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

4 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку. 

132 артудари завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 94 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
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