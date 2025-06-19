Французький реактивний ефектор для України

Великий європейський розробник ракетних систем компанія MBDA — саме та, що виготовляє Storm Shadow/SCALP , — оголосила , що планує в найближчому майбутньому розпочати випуск крилатої ракети (або ударного реактивного БпЛА) One Way Effector .

Фото: MBDA One Way Effector

Поки що її ТТХ тримають у таємниці, але йдеться про зниження вартості за одиницю й можливість прорвати ППО — тобто досить технологічний виріб.

Імовірно, використають напрацювання SCALP з їхніми цифровими картами місцевості, гіркою перед атакою, з вибором із бази цілей у процесорі, а також відсіюванням цілей ШІ.

Автопромом по «русскому міру»

Випускати планують у тандемі з неназваним французьким виробником авто. Оскільки неназваною компанією, яка розгорне в Україні лінію дронів, став концерн Renault, то вибір сьогодні невеликий.

Франція все більше спирається на цивільний ринок, що реалізувати завдання ВПК — це її фішка ще з Першої світової. Якщо приватна фірма не виконувала оборонного замовлення, її могли і націоналізувати.

«Нова ракета буде великої дальності — 500 кілометрів, а виробляти і розгортати планують велику кількість. Мета на сьогодні — до 1000 одиниць на місяць», — заявив глава MBDA.

«One Way Effector, що запускається із землі залпами, спрямований на виснаження ресурсів противника шляхом постійного тиску на ворожі системи ППО, з боєголовкою, достатньо великою, щоб змусити оборону противника знищити її. При цьому новий ефектор призначений для того, щоб змусити навіть найдосконаліші системи ППО розкрити себе, що полегшить їх виявлення та нейтралізацію, у поєднанні з іншими системами удару далекої дії», — повідомила компанія.

Фото: MBDA One Way Effector

Як пояснив речник MBDA виданню Hartpunkt, ефектор повинен доставляти боєголовки вагою близько 40 кілограмів до цілі на відстань близько 500 кілометрів. Щоб знизити витрати, виріб не матиме складної головки самонаведення. На ціль наводитимуть за допомогою GPS. Багато компонентів закуповуватимуть зі складу.

«Це нова пропозиція для виснаження ресурсів, заснована на відгуках збройних сил, зокрема щодо конфлікту в Україні», — додали в MBDA.

«Відгук після конфлікту в Україні»

Перекладаючи офіціоз: потрібна недорога ракета, здатна досягти цілей у РФ, як це роблять перероблені в БпЛА легкі літаки.

Природно, розуміючи, що та сама Україна прийняла тисячі крилатих ракет, але не скотилася в блекаут, виробляла 20 САУ на місяць і не втратила можливості випускати «бобрів» і «лютих».

А РФ знадобиться значно більше.

Проте Захід має ключову перевагу: частину систем ППО виробляють у Норвегії, частину — в Італії, у Німеччині локалізують ракети до Patriot. Навіть Москві не вистачить ресурсів уразити все це, не кажучи вже про політичну волю воювати з Європейським Союзом.

Фото: EPA/UPG Збірка САУ на заводі в Єкатеринбурзі, РФ.

А вибити, наприклад, «Азоти», позбавивши ланцюжок вибухівки прекурсорів, чи винести оптоволокно значно легше — імпортозаміщення росіяни планували для короткої переможної війни, а не аналога Першої світової.

Такі засоби — загроза всій європейській частині РФ.

Бо зараз не 1941-й, коли можна швидко перенести виробництво на Урал, адже за запізнення на роботу вирушають до Сибіру на п'ять років.

Не можна перевезти лише лінії та верстати, потрібно знайти робочу силу, яка хоче відмовитися від комфорту великих міст заради ідей «русского міра». А вже ріжуть виплати за контракти — грошей не вистачає.

Промислова мобілізація

На прикладі проєкту ми бачимо, як працює промислова мобілізація у Франції. Сьогодні MBDA виробляє кілька десятків ракет Mistral на місяць і не може швидко масштабувати виробництво. А Renault має готові потужності, персонал, верстати і лінії — не потрібні великі інвестиції, які в разі закінчення війни опиняться під загрозою.

Фото: suprotyv.com Переносний зенітно-ракетний комплекс Mistral

Відразу перепрофілюють виробництво назад, скоротивши частину людей, які навчали ШІ або створювали вибухівку, — заводи знову займуться автопромом. Це не вимагатиме десятків мільярдів у капітальні інвестиції і дасть гнучкість, робочі місця та задовольнить профспілки.

Імовірно, автовиробник займатиметься рутинними речами — точною металообробкою, масштабуватиме вузли й деталі, добиватиметься на обсязі зниження ціни. А MBDA працюватиме з електронікою, процесорами та прошивками для ракет.

Стратегія Союзу у війні на виснаження

Це одна з кращих новин — Франція нарощує допомогу нам з керованими бомбами і передає SCALP. На їхньому рахунку — десятки і десятки успішних застосувань, накриті штаби, убиті генерали, вибиті на лінії опорні пункти.

По суті, стратегія Заходу давно зрозуміла — можна штурмувати Часів Яр або намагатися охопити Костянтинівку, але це не торкнеться ні Коаліції дронів, ні виробництва бомб, крилатих ракет, мільйонів снарядів.

Якщо РФ хоче отримувати районні центри в стані Авдіївки, тижнями гасячи пожежі на базах Росрезерву чи на заводах і приймаючи крилаті ракети — ну що ж, це відбуватиметься.